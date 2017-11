„Otto oli mul Tallinnas muusikalikoolis kaasas ja on nüüd minuga Göteborgis – muud varianti ju tegelikult polegi,” ütleb muusikaliartist Hanna-Liina Võsa, kes töötab praegu Rootsis Göteborgi ooperiteatris. Tema mängida on sealses muusikalis „Ooperifantoom” Christine'i roll.

Kui rootslased Hanna-Liinale tööpakkumise tegid, oli laulja alles lapseootel. „Muidugi ma mõtlesin, kuidas see kõik välja hakkab nägema,” räägib Hanna-Liina, kes pakkumisele jah-sõna ütles. „Sain aru, et mul on üks aasta aega Ottoga olla, pärast seda algab töö. Ma ei teinud selle aasta jooksul mingeid keikka’sid ega tuure, isegi kontserte oli äärmiselt vähe. Võtsin selle aasta meile täiesti teadlikult, tahtsin olla tema päralt ja tegin ainult neid asju, kus ta sai mul kaenlas olla.“

Põõnutas vaikselt klaveri all

Ka siis, kui Hanna-Liina Tartu Vanemuises „Ooperifantoomi“ etendustes osales, oli väike Otto lava taga hoiul. Grimeeritud-kostümeeritud trupp mõjus aga lapsele ehmatavalt: „Mina oma paruka ja grimmiga olin tema jaoks väga õudne, ta ei tahtnud mind üldse näha. Õnneks oli mul ema kaasas – ega ma teiste hoolde oleks julgenudki Ottot pikemaks ajaks jätta.“