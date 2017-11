Oskad märgata seda, mis on su ümber hästi, jätad halvad asjad tagaplaanile. Hea päev selleks, et klaarida sassiläinud suhteid, oled kaaslaste suhtes mõistev ja taktitundeline.

Koostöös võib tekkida raskusi, nokitsed pigem omaette. Kaaslaste ideed võivad küll päris head olla, aga sul on raske enda mõtlemist muuta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Valitseb konfliktioht. Kipud kaaslastes konkurente nägema ja keskendud pigem sellele, et teistest parem olla. Näed isiklikke, aga mitte ühiseid eesmärke.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tasub oma eesmärgid läbi mõelda, sest kui sa tead, kuhu jõuda tahad, on sul nüüd küllalt lihtne oma plaanide teostamiseks vahendeid leida. Kaaslasedki toetavad sind meeleldi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Taas tõuseb päevakorrale teema, mille juba lõpetatuks lugesid. Võimalik, et su ellu tuleb tagasi keegi, kelle juba peaaegu unustanud olid. Ta äratab kauneid mälestusi.

Neitsi

23. august – 22. september

Kontaktid lähisugulastega toovad sulle rõõmu, tunned, et su seljatagune on kindel, sind hoitakse ja armastatakse. Ole rahaasjus eriti tähelepanelik ja täpne.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Soodus aeg suhete arendamiseks. Suudad olla mõõdukas, tunded ei käi mõistusest üle. Saad vaistlikult aru, kuidas on õige teise inimesega käituda, millest ja kui palju rääkida.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiter annab juurde optimismi ja tegutsemistahet. Peaksid keskenduma sellele, et kasvatada eneseteadlikkust, mis aitaks sul uued võimalused õigesti ära kasutada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ole kannatlik ja hoia silmad-kõrvad lahti, sinuni võib jõuda olulist informatsiooni. Äriasjad edenevad kenasti, eriti juhul, kui su tegevus on loominguline.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Märkad, et sind ümbritsevad toredad inimesed, oled suhtlus- ja koostöövalmis. Suudad märgata ka keeruka loomuga tüüpide häid külgi ja neid taktitundeliselt tunnustada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Suudad oma elu kenasti tasakaalus hoida ja aega õigesti planeerida. Kohustused saavad täidetud ja tööd tehtud, kindlasti leiad aega ja energiat ka lõbutsemiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Teiste arvamus ei ole kohe kindlasti kõige tähtsam. See on sinu elu, see on sinu armastus – julge olla see, kes oled. Sul on võimalus valikuid teha kuulates oma südame häält.

Sünnipäevalapsele