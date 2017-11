Oled küllaltki enesekeskne. Tunned, et oled tark ja tubli, tahad teistelegi näidata, mida oskad ja suudad. Sul on üsna lihtne poolehoidu leida ja autoriteeti saavutada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Su enesehinnang sõltub päris palju sellest, kui heal järjel arvad end teistega võrreldes olevat. Ära suhtu ülbelt neisse, kel on vähem raha kui sul või kes teevad lihtsamat tööd.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sa ei saa aga rassida omakasu nimel. Tuleb silmas pidada, et see, mida sa teed, teistelegi kasulik oleks. Kindlasti ei tohi sa end kõige targemaks pidades ülemustega konflikti minna.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tööl on raske ennast kehtestada. Sinu tegevust praegusel hetkel mõjutavad minevikus tehtud vead. Tähtis on neid endale teadvustada ning hoiduda vanu vigu kordamast

Neitsi

23. august – 22. september

Rakenda energiat eeskätt vaimse töö tegemiseks või siis õppimiseks. Infokanalid on avatud, sinuni jõuab mitmesugust teavet, pead oskama kõige olulisema välja selekteerida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tasub pigem varju hoida. Kui üritad oma ego jõuliselt maksma panna, toob see suure tõenäosusega kaasa vääritimõistmist ja tagasilööke ning aktiviseerib salavaenlasi.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Eriti oluline on suhtlus armsamaga. Kui teie vahel on olnud arusaamatusi, mis on selgeks rääkimata, siis tasub nüüd kahekesi maha istuda ja südamest südamesse rääkida.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul pole eriti valikut – pead tegema koostööd just nende inimestega, kes sinu ümber on. Kuigi olete erinevad, pole teie eesmärgid siiski vastuolulised.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Päev võib tuua kaasa väärtushinnangute muutumise. Võimalik, et kohtad inimest, kes sind maailma asjadele varasemast paljuski erineva nurga alt vaatama paneb.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sinu veendumused on kaljukindlad. Loomulikult on sul õigus oma maailmavaadet teistele tutvustada ja selgitada, kuid kindlasti mitte peale suruda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Näed, et mõni su töömeetodeist pole kuigi hästi toiminud. Pole siin norutada ega kahetseda midagi – tee kogetust omad järeldused, muuda taktikat.

Sünnipäevalapsele