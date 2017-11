Aktiivse ülespürgimise tõttu karjääriredelil võivad kodused suhted unarusse jääda. Võimalik on ka teistpidine variant – pühendud perele, mistõttu on puudujääke töös.

Raskusi võib tekkida lastega suhtlemisel. Pole lihtne leida õiget viisi nendega lävimiseks, kipud olema kas jäigalt range või siis vastupidi – liiga leebe. Tähtis on olla järjekindel.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul tuleb suhelda väga erinevate inimestega, selge see, et sa pole kaugeltki kõigiga neist ühel lainel. Iga inimeseni jõudmiseks on erinev tee, see tuleb sul üles leida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tunned end üksjagu väsinud või laisana, tujud vahelduvad küllaltki kiiresti. Ka need kohustused, mis väga rasked polegi, näivad ikka koormavad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Armusuhted on tähtsad. Paraku ei lähe kõik aga sinu tahtmist mööda, on oht, et tekib tagasilööke. Ole kannatlik - jõu ja pealetükkivusega ei saavuta sa midagi.

Neitsi

23. august – 22. september

Energiatase on kõrge, tegutsed rõõmuga, olles samas tahtejõuline ja järjekindel. Tasub taas käsile võtta kunagi liiva jooksnud projektid ja need edukalt lõpule viia.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Mida iganes sa ka ei teeks, pole mõtet loota asjade kiiret arengut. Eriti keeruline on praegu uusi armusuhteid alustada – edu saavutamiseks pead väga-väga järjekindel olema.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sulle meeldivad ilusad asjad. Naudid poodides käimist ja tunned isu endale üht-teist osta. Asjad, mida ihaled, on tõenäoliselt küllaltki kallid. Enne ostu kaalutle kainelt.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tiheneb läbikäimine sugulastega, küllap tuleb naabritegagi tegemist teha, mingite ühiste huvide nimel pingutada ja probleeme lahendada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võimalik on käima lükata pikaajaline projekt, mis toob stabiilset majanduslikku kasu. Et see õnnestuks, pead aga oma elus mõndagi muutma ja millestki ka loobuma.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Suurem osa energiast kulub töötamisele. Nõu ja abi saamisel saad loota pigem vastassoost kolleegidele, mis kutsub ehk kelleski omasoolistest esile kadedust ja õelutsemist.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Teadvustad endale selgelt oma eesmärke, saad aru, kuidas nende poole liikumist kiirendada. Anna endast parim, paranda ennast, lase lahti harjumustest, mis pole head.

Sünnipäevalapsele