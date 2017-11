Presidendi abikaasat Grace Mugabet nähti oma eaka mehe potentsiaalse mantlipärijana kuni eelmise nädala sõjaväelise sekkumiseni. Naine on alates 2014. aastast Zanu-PF naiste liidu esimees ning on väljendanud soovi saada asepresidendiks. Eile visati Grace Mugabe oma pooldajatega parteist välja.

Parteisse kuuluv Paul Mangawana ütles, et see protsess võib aega võtta vaid paar päeva ning president Mugabe tagandatakse ülehomme, kirjutas BBC .

Mangawana sõnul ei suuda Mugabe põhiseadust ellu viia ning tema kõrge vanus tähendab, et ta ei sobi enam presidendi ametisse. „Ta on kangekaelne mees, kes võib küll kuulda inimeste hääli, kuid kes keeldub neid kuulamast.“

Peamine süüdistus Mugabe vastu on see, et ta lubas oma naisel usurpeerida põhiseadusliku võimu, kui naisel ei olnud õigust kandideerida valitsusse. Kuid naine solvab tsiviilteenistujaid ja asepresidenti avalikes esinemistes. Nad mustavad sõjaväge, kirjeldas Mangawana.

Zimbabwes sõltub praegu suurem osa rahvast toiduabist, miljonid oskustöölised on riigist lahkunud, inflatsioon Zimbabwes on hoomamatu suurusega, nullide lõputu rida on peamiseks kujundiks rahatähtedel, 90 protsenti rahvast on töötud ja enamus lapsi ei käi koolis, vahendas ERRi uudisteportaal ETV saadet "Välisilm".

"Me ei taha enam ühtegi kõnet kuulda. Lastagu meil nüüd öelda selgelt, et vanaisa Mugabe ja tema masinakirjutajast naine peavad minema koju," rõhutas Zimbabwe sõjaveteranide ühenduse juht Victor Matemadanda.