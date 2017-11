Kokku on ta mänginud rohkem kui 60 filmis. Neist suurima vaatajaskonnaga on Venepõnevusfilm „Markeerimata kaup” - Kargil on selles üks peaosadest -, mis kogus 1984. aastal Nõukogude Liidus 35,9 miljonit vaatajat. Kark on mitmekordne Eesti parim meesfilminäitleja ja korra on ta nimetatud ka Läti parimaks – filmi „Kõik on korras” eest.