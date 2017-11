Kersti Kaljulaid esines täna BBC World News kanali saates „Beyond 100 Days“, et rääkida Brexitist. Et Eesti on Euroopa Liidu eesistuajamaa, uuris BBC presidendilt, mida tema brittide otsusest ja käimasolevast protsessist arvab. Samuti küsiti, nagu välismaa ajakirjanikud ikka eestlastelt armastavad uurida, kuidas siis ikka selle Venemaaga...

„Mina usaldan Saksa inimesi ja nende demokraatiat, olen kindel, et suudavad ise leida parima lahenduse,“ kommenteeris Kaljulaid alustuseks Saksamaal toimuvat, kus kantsler Angela Merkel on ebameeldivas olukorras: koalitsiooniläbirääkimised on läbi kukkunud. Saksamaa jääb aga vaid põgusaks sissejuhatuseks teemasse, mis britte palju rohkem huvitab.

Saatejuhid uurivad, kui palju peaks Suurbritannia lahkumise eest maksma ning kas Kaljulaidil on neile öelda ka mõni kindel number. Vastus jäi üsna ümmarguseks, kuid sellest võis aru saada, et Euroliit jääb pigem ootama Suurbritannia-poolseid ettepanekuid.

„Olete ehk ikkagi natuke mures, et Suurbritannia võib lihtsalt lahkuda ja sõjaväe kaasa võtta?“ tuleb küsimus. President tunnistab, et „meil on küll väga kahju, aga eks see oli briti inimeste valik“. Siiski, rõhutab ta, NATO ja Brexit ei ole omavahel kuidagi seotud ning eestlased olevat NATO võimekusest väga hästi teadlikud, nagu ka sellest, et NATO kõiki liikmesriike kaitseb. Kaljulaid mainis ära ka selle, et Eesti on liikmemaksu kohusetundlikult maksnud.

Lõpetuseks küsivad saatejuhid, kas eestlased ka Putini pärast muretsevad. Kaljulaid vastab, et eestlasi teeb pigem murelikuks see, et Venemaa ei pea paljudest kokkulepetest kinni, samuti ollakse mures tavaliste vene inimeste õiguste ja Venemaa demokraatlike protsesside pärast. „Kuid ei, meie ei karda,“ lõpetab president intervjuu positiivse noodiga.