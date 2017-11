Välismaal nime tegev Eesti folkansambel Trad.Attack! avaldas suurepärase uudise – armastatud koosseis asub tuuritama ka kodumaal. Sandra Vabarna sõnul on bändi kontserdid broneeritud juba järgmise oktoobrini ja suurema osa eesolevast suvest veedab bänd välismaal.

Ansambel paljastas tänases "Ringvaates", et päris tühja saali pole Trad.Attack! oma tuuride kestel veel näinud, kuid ühel korral Moskvas kogunes nende kontserdile kõigest seitse inimest, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet.

"Alati on hästi, kui inimesi saalis on rohkem kui inimesi laval. Seitse oli miinimum kunagi Moskvas," rääkis Jalmar Vabarna ja lisas, et publiku hulgas olid nii helimees, kelner kui ka piletimüüja.