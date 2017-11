Tänases „Ringvaates“ näidati protsessi, kuidas täiesti tavalisest mehest tehti osavate grimmivõtete abil kaunis naine.

Rene Köster alias Chloé Lagucci on mees, kes aeg-ajalt paneb pähe paruka, teeb endale kauni meigi ja kehastub Chloé Lagucciks. Drag queen sõnas intervjuus Grete Lõbule, et naiste riideid kandes kaob tema kui Rene identiteet. „Kui ma olen Chloé, siis ma polegi nagu naine, vaid karikatuur naisest ehk täiesti üle võlli. See on juba nagu kolmas sugu,“ lausus ta.

Seksuaalse orientatsiooniga pole tema sõnul drag queen'iks olemise juures mingit seost. „See on šõu!“ kostab ta, et naiseks muutudes võtab kehastab ta lihtsalt üht rolli. „Ma ei tunne, et ma tahaks olla naine. Mulle meeldib olla mees – mul on selles väga mugav,“ ütles ta. Naiseks kehastumine on tema sõnul lihtsalt üks väljendusviis. „See on lõbus,“ lausus ta.