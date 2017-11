Tartu maiasmokk avastas, et Eesti maiusetootjate lipulaev Kalev toob oma piparkoogid hoopis Lätist, mitte ei küpseta neid kodumaal. Kalevi esindaja sõnul on firma spetsialiseerunud muudele maiustustele ja toob tõepoolest lõviosa piparkooke sisse Lätist ja väiksema koguse Rootsist.

„Käisin poes ja olen päris tige. Ajasin taga Läti piparkooke ja avastasin, et neid ei olegi,“ räägib üks Tartu maiasmokk, kes võttis ühendust Õhtulehe toimetusega. „Kõik kolm suurt poeketti käisin läbi ja mitte üheski ei ole neid mõnusalt vürtsikaid küpsiseid. Ulme.“

Pettunud maiustaja pistis seepeale ostukorvi Kalevi piparkoogid, kuid suur oli tema üllatus, kui ta koju jõudis ning hambad küpsisesse lõi. „Närin mõnuga natukene aega ja vaatan sildi pealt – Lätis toodetud!“ See tõdemus oli tartlasele jõuline, aga kainestav raputus: „Sain aru, et ma elan kapitalismis.“

(Marvel Riik)

Kalevi kommunikatsioonijuht Ruth Roht sõnab, et firma keskendub eelkõige šokolaadi ja kompvekkide tootmisele. Sellele mõeldes on üles ehitatud kogu Eestis paiknev seadmepark. „Piparkookide tootmiseks puuduvad meil praegu seadmed, samas on soov pakkuda magusasõpradele muude jõulumaiustuste kõrval ka piparkooke,“ ütleb Roht. „Seetõttu otsisime mujalt meie kõrgetele nõudmistele vastavaid tootjaid piparkookide valmistamiseks. Lõviosa ehk üle 80% Kalevi piparkookidest tuleb Lätist. Need on tehtud Kalevi retseptide järgi ja neid toodetakse ainult Eesti turule. Väikesemas koguses toome piparkooke ka Rootsist,“ täpsustab Roht, jättes ostuhinna enda teada.

Olukorra tasakaalustamiseks toob Roht välja, et ka Kalev valmistab šokolaade ja komme teistele tootjatele, kes asuvad näiteks Taanis, Norras ja Lätis. “Tootmisseadmed on väga kallid, mistõttu ei ole kõigil tootjatel, eriti väikestel turgudel, võimalust hankida endale seadmeid paljude erinevate tootegruppide valmistamiseks. Seetõttu on levinud, et selliseid tooteid, mida ei ole endal võimalik toota või mille valmistamine nõuaks ebamõistlikult suuri investeeringuid tootmisesse, tellitakse mujalt ettevõtetest, kus on sellised võimalused olemas,“ selgitas Roht.