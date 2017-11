USA president Donald Trump teatas täna kohtumisel ministritega, et Põhja-Korea on tagasi nende riikide nimekirjas, kes terrorismi toetavad.

See on järjekordne samm USA ja diktaatorriigi halvenenud suhetes. Põhja-Korea on terrorismi toetavate riikide nimekirjas olnud ennegi, kuid 2008. aastal võttis president George W. Bush Põhja-Korea nimekirjast maha.

CNN vahendab, et teisipäeval lubas Trump teada anda ka uutest sanktsioonidest Põhja-Koreale.