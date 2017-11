Laupäeval krooniti iludusvõistluse „Miss World“ 67 aasta pikkuses ajaloos juba kuuendat korda võitjaks India kaunitar – sedapuhku 20aastane meditsiinitudeng Manushi Chhillar. Seni kuulus kuue tiitlivõidu rekord Venezuelale.

India klassikalist tantsu õppinud Manushi, kes armastab enda sõnul ka maalida, krooniti Miss Maailmaks Hiina rannakuurordis Sanyas, kus iludusvõistlust on peetud juba seitse korda, viimati kaks aastat tagasi. Võidukrooni asetas India kaunitari pähe mullune võitja, Stephanie del Valle Puerto Ricost. „Aitäh kõigile teie lakkamatu armastuse, toetuse ja palvete eest,“ kirjutas värske iluduskuninganna Twitteris. „See võit on pühendatud Indiale,“ vahendab veebiväljaanne Metro. NDTV.comi teatel unistab Manushi saada südamekirurgiks ja on seadnud sihiks avada India maapiirkondades mittetulunduslike haiglate kett.

Kui viie finalisti hulka jõudnud Manushilt küsiti, milline amet tema meelest kõrgeimat palka väärib ja miks, toonitas neiu, et palk pole oluline. „Kõige kõrgemat lugupidamist väärivad minu meelest emad. Asi pole rahas, vaid armastuses ja austuses, mida nad külvavad. Minu ema on mu elu suurim inspiratsioon. Ema peaks suurimat lugupidamist pälvima!“

Esimeseks printsessiks tunnistati Andrea Meza Mehhikost, teiseks printsessiks inglanna Stephanie Hill.

KAUNEIM KOLMIK: Manushi (keskel) koos teiseks jäänud Miss Mehhiko Andrea Mezaga (vasakul) ja kolmanda koha pälvinud inglanna Stephanie Hilliga (paremal). (REUTERS/ SCANPIX)

Viimati läks „Miss Worldi“ võit Indiasse 17 aastat tagasi. Tookord krooniti maailma esikaunitariks Priyanka Chopra, kellest sai Bollywoodi superstaar. Samasugust edu on filmimaailmas pälvinud Aishwarya Rai, 1994. aasta Miss Maailm.