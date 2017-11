Sätitud välimus ja napilt riideid - kõik näib justkui selfie tegemiseks valmis olevat?! Kas ikka oled? Enne foto tegemist ja postitamist tasuks teada, et ...

Tegelikult peaksid kõik seksika selfie nimel poseerijad teadma, et esimese asjana tuleks silutud välimuse asemel hoopis oma tuba korda teha, kirjutab The Sun.

Kokku kogutud fotodel on näha näitsikute püüdlust, et pildil võimalikult seksika ja ahvatlevana paista, aga see seksikus läheb kaduma.

Sa ehk esiti ei usu, aga lohakil riiete, rämpsu ja toidujäänuste vahel jääb märkamata isegi prinkis ja paljas kann.

