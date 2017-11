See, et Briti troonipärija pruutkleidi kangas tuli sõjajärgsele kasinusele kohaselt normikaartide eest soetada, oli tühiasi. Kuninglikud pulmad ähvardasid lausa ära jääda – nii suur oli vastuseis Kreeka ja Taani printsile Philipile, kes röövis George VI vanema tütre printsess Elizabethi südame juba teismeeas.

Edinburghi hertsog prints Philip (96) on juba seitse aastakümmet seisnud vankumatult oma abikaasa Elizabeth II (91) kõrval nii heas kui ka halvas. Nii pikka abielu pole Briti kuningakojas varem nähtud. Tõsi, hertsog kaldub koleerilistele tundepursetele ja tema naljad võivad olla taktitud, kuid temata pole monarhi võimalik ette kujutada. Ent kahe aasta taguse dokfilmi „Prince Philip: The Plot To Make A King“ (“Prints Philip: salasepitsus kuninga troonileupitamiseks“) kinnitusel võinuks printsessi ja tema väljavalitu pulmad äärepealt ära jääda. Enne kui see kaunis paar 20. novembril 1947 Westminster Abbeys altari ette sai astuda, tuli neil jagu saada tulisest vastuseisust nii kuninglikes ringkondades kui ka tõsistest kahtlustest Elizabethi peres, vahendab Daily Express.

Esimest korda kohtus kuningas George VI vanem tütar Elizabeth oma tulevasega väidetavalt juba 1934. aastal, olles kaheksa-aastane. Kreeka ja Taani printsi Andréase ja Battenbergi printsessi Alice'i viies laps ja ainus poeg Philip oli printsessi kauge sugulane – kuninganna Victoria oli nende mõlema vanavanavanaema. Prints oli sündinud Korfu saarel, kuid tema pere oli sunnitud kodumaalt põgenema, kui poiss oli vaid aastane. Aastaid oli Philipi eestkostjaks tema ema vend George Mountbatten, kelle surma järel hakkas niite tõmbama George'i noorem vend, ambitsioonikas Louis Mountbatten, et õepoega kuningatütrele meheks sokutada.