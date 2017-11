Esmaspäeval tutvustas justiitsminister Urmas Reinsalu korruptsiooniennetuse nõukogule ettepanekuid, kuidas vähendada omavalitsustes korruptsiooni . Tegu oli juba kolmanda sedalaadi kohtumisega. Kuigi esmalt teatati, et nõupidamisele pääsevad ka ajakirjanikud, kuulutati viis minutit enne koosoleku algust see ikkagi kinniseks.

2/3 uuritud kohalikest omavalitsustest ja nende ühingutest rikkusid korruptsioonivastast seadust, selgus tänavu avaldatud riigikontrolli auditist. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et olukord kohalikes omavalitsustes on läinud üle käte ning pisikuriteod on asendunud suurtega.

„Viimasel ajal on ilmnenud rida juhtumeid, mis oma mastaabilt näitavad seda, et me oleme primitiivse korruptsiooni tasandilt jõudnud sügavama peitkuritegevuseni. Väiksemad slikerdamised on asendunud peidetud kuritegevusega. Selle tõkestamise on uurimisasutused võtnud prioriteediks,“ rääkis Reinsalu.

Minister lisas, et omavalitsuste korruptsiooniprobleemid jagunevad Eestimaal ebaühtlaselt. „Omavalitsustes, kus on rohkem raha, poliitilise ringkäenduse oht ja kus on selgelt korruptsiooni tolereeritud, mis omakorda kutsub esile uusi süütegusid,“ kõlas Reinsalu varjatud ninanips eelkõige pealinnale. „Keskvalitsuse kohustus on tagada, et omavalitsuses kasutataks riigi raha heaperemehelikult.“

Kuidas saaks siis ohjata korrumpeerunud omavalitsusjuhte ja -töötajaid? Reinsalu pakkus välja mitu praktilist lahendust, sealhulgas muuta kohalikes omavalitsustes kohustuslikuks siseaudiitori ametikoht, mis seni on olnud vabatahtlik, ning tõkestada olukordi, kus linnajuhid sirutavad käe kohaliku omavalitsuse kukrusse. Reinsalu väljapakutu hulgas on ka see, et kohtus süüdi mõistetud inimestel tuleks keelata töö jätkamine omavalitsuses, kuna „See on vastuolus terve mõistusega avaliku elu teostamisel.“

Urmas Reinsalu (Teet Malsroos)

Reinsalu lisas: „Ka tuleb lõpetada see ebanormaalne olukord, kus kohtuotsusega on omavalitsuselt raha välja mõistetud, aga juhtkond ei pööra seda täitmisele.“

Korruptsiooniennetuse nõukogusse kuuluvad siseaudiitor Marilin Pikaro, riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Airi Mikli, ettevõtja Karli Lambot, Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu tegevjuht Maris Jõgeva, riigi peaprokurör Lavly Perling, advokaat Asso Prii ja teenusmajanduse koja tegevjuht Evelyn Sepp. Viimased kolm aga esmaspäeval nõukogu koosolekule kohale ei tulnud.

Tänavu avaldatud riigikontrolli auditist selgus, et 2/3 uuritud kohalikest omavalitsustest ja nende ühingutest rikkusid korruptsioonivastast seadust. Küll aga olid rikkumised pigem ajendatud kohustuste vähesest teadvustamisest ja mugavusest, mitte soovist võimupositsiooni ära kasutada. Põhiliselt leiti toimingupiirangu rikkumist ostutehingutes, harvem toetuste maksmisel. Samuti leidis riigikontroll kuus juhti, kes olid iseendale tasu määranud, kokku summas 20 103 eurot. Probleeme oli ka ametiautode kasutamisega. Korruptiivset olukorda pole parandanud isegi kümne aastat jagu riigikontrolli korraldatud koolitusi. Hiljutine mastaapsem korruptsioonikahtlustus lõi lõkkele oktoobris, kui kaitsepolitsei pidas kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi.