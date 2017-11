Saksamaa superstaarisaates juhtus piinlik seik, kui kohtunike ette astus maailmakuulus Suurbritannia lauljatar Rita Ora - nimelt ei tundnud ükski kohtunikest superstaari ära.

Rita Ora tegi nalja ja külastas Saksamaa versiooni saatest „The Voice“, esitades kohtunikele omaenda laulu pealkirjaga „Your Song“.

Nagu näeb ette saate formaat, istuvad kohtunikud laulja poole esmalt seljaga - kui neile meeldib see, mida nad kuulevad, vajutavad nad nuppu, mille peale tool neid näoga laulja poole pöörab. Õnneks pidasid küll kõik kohtunikud Rita Ora laulmist nupule vajutamise vääriliseks, ent keegi neist ei saanud kuni viimase hetkeni aru, et tegu on maailmakuulsa lauljaga. „See kõlas peaaegu nagu originaal,“ kommenteeris üks kohtunikest Rita Ora laulmist.

Rita Ora on olnud ka Suurbritannia talendisaate kohtunik.