Argentina merevägi usub, et nende kaks laeva võisid tabada signaale kadunud allveelaevalt, vahendab CNN.

Signaalid olevat kõlanud kui metallesemete tagumine vastu torusid. Allveelaev ARA San Juan on kolmapäevast saati kadunud. Selle pardal on 44 meeskonnaliiget.

Esialgu arvati, et alusel oli kõigest elektrikatkestus. Argentina mereväe protokollis on ette kirjutatud, et peale side katkemist peab allveelaev tõusma pinnale. Argentina sõjaväe esindajad olid kindlad, et laev oli kusagil veepinnal. Viimaste kadumiseelsete andmete järgi asus ARA San Juan riigi idarannikust üle 400 kilomeetri kaugusel. Argentina sõjaväe väitel jõudis meeskond tehnilisest rikkest teada anda.

Argentina mereväebaasi juurde toovad inimesed lootust ja toetust väljendavaid silte ja plakateid. Kui helisid tekitasid tõepoolest pardal viibinud mereväelased, on see lähedastele tohutu kergendus, sest mõnede ekspertide meelest ei pruugi mereväelased enam elus olla.