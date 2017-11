Puudutati ka õiguskantsleri soovitust välistada teatud kuritegude tahtlikus toimepanemises süüdi mõistetud inimese töösuhe kohaliku omavalitsusega. Reinsalu sõnul peaks piirang töötada avalikus teenistuses, kui inimene on süüdi mõistetud, kehtima ka töölepingu alusel avalikus teenistuses töötava inimese puhul. „Selge on see, et seda erisust, et avalikku võimu teostavale ametnikule seatud piirangud ei laiene töölepingu alusel töötavale inimesele, teatud juhtudel kuritarvitatakse,“ rõhutas Reinsalu.

Korruptsiooni ennetuse nõukogu ülesanne on analüüsida ja hinnata korruptsioonivastast tegevust, seda puudutavaid algatusi ja poliitikavalikuid ning teha nende kohta ettepanekuid justiitsministrile.