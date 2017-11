Ansambel Trad.Attack! on seni kodumaal andnud pigem vähe kontserte, kuid uuel aastal parandatakse see täiega – oktoobris Etnokulpide jagamisel aasta parimaks bändiks valitud ansambel läheb Eesti tuurile!

Suurema osa ajast välismaal tuuritav trio on otsustanud Eestile ringi peale teha ja anda oma uue albumiga „Kullakarva“ 20. veebruarist 10. märtsini kontserdi igas maakonnas.

2017. aastal korraldas Trad.Attack! kaks albumi esitluskontserti, mida külastas üle 7000 inimese. Pärast neid kontserte hakkas bänd mõtlema, mis võiks olla uus verstapost Eestis ja millega fänne üllatada. „Nii jõudsimegi mõtteni, et miks mitte mängida igas Eesti maakonnas ja viia oma muusika kõikidele Eesti inimestele nö koju kätte,” räägib Sandra. „Lisaks on ju Eestil sünnipäev ja see on väga tore viis tähistamiseks!” Varasemalt on bänd avalikke kontserte andnud ainult Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Värskas.

Kontserdid toimuvad igas maakonnas, kuid üldse mitte ainult suurimates keskustes. Tuuri üks korraldajatest Jalmar Vabarna räägib: „Soovisime just leida erilisi ja põnevaid kohti, kus me pole varem käinud. Näiteks Harjumaal anname kontserdi Kose Kultuurikeskuses ja Viljandimaal Karksi valla Kultuurikeskuses. Võrumaal jõuame aga Linda rahvamajja, mille olemasolust ilmselt väga paljud pole kuulnudki.”