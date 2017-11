Ajaloolane Jaak Juske meenutab oma blogis, kuidas nunnade kombelõtvus kloostri hävinguni viis ning kuidas samas kohas asub tänapäeval hoopis üks Tallinna mainekamatest keskkoolidest.

„1484. aastal suri Tallinna Mihkli nunnakloostri abtiss. Nunnade seas hakkas õige pea avalduma kombelõtvus. Tallinna piiskop kirjutas raele kirja, väites, et kloostris valitseb korralagedus. Raad nõudis kloostrilt seepeale uue abtissi valimist.



Läks mööda 40 aastat. 1524. ja 1525. aastal võtsid osad Tallinna Mihkli kloostri nunnad kuulda luterlike jutlustajate üleskutset kloostrist lahkuda ja leidsid endale kavalerid. Need polnud aga aadliseisusest, nagu nunnad, vaid lihtsad linnakodanikud, üks lausa vaid sepa sell. Aadel oli raevus, väites, et nunnad on läinud matsidele naiseks. Nõuti, et raad annaks valele teele läinud nunnad aadelkonnale välja ja kavalere karistataks.



Raad saatis seepeale ordumeistrile Wolter von Plettenbergile kirja, kus rõhutati, et on parem astuda abiellu, kui põleda patuses himus. Kurdeti, et rüütelkond on piiranud endiste nunnade liikumisvabadust Toompeal ja väljaspool linna.



1543. aastal muudeti Mihkli nunnaklooster aadlipreilide õppe- ja kasvatusasutuseks. See 1629. aastani tegutsenud kool oli esimene hoones, kus 1631. aastal avati kuninglik poeglaste gümnaasium, tänane Gustav Adolfi Gümnaasium.“

