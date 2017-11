Mis sest, et tõenduspõhise meditsiini eelised nõidumise ees on ilmselged ja iga päev kuhjub juurde fakte esimese kasuks. Ikka leidub neid, kes pimedusega löödud kogudustes ohustavad soolapuhumisega iseenda ja lähedaste tervist. Mis sest, et rahal on 5000aastane ajalugu ning tõenduspõhine mõju majanduselule ja inimeste toimetulekule, on olemas tuhandeid üksikasjalikke reegleid ja norme avaliku ehk ümberjagatava osa ratsionaalseks kasutamiseks.

Nimi tuli sellest, et esimestel aastatel, kui riigikogu liikmetele ja fraktsioonidele anti võimalus mingi sümboolne osa riigieelarvest suunata kellegi või millegi kasuks, oli levinuim kulukoht maakonnas ehk valimisringkonnas avalikus kasutuses oleva hoone, nagu kool, raamatukogu või rahvamaja, katkise katuse paikamine või vahetamine.

Samas oli sel nimetusel kohe algusest peale ka halb kõrvalmaik, sest just 1990ndatel oli Eestis oma õitsengu tipul kriminaalne kultuur. Organiseeritud kuritegevus ehk kriminaalsed jõugud tegelesid aktiivselt ja avalikult väljapressimisega, eriti väikeettevõtete ebaseadusliku lisamaksustamisega, sundkorras turvateenuse või „kaitse“ pakkumisega, mida nimetati allilma argoos just katusepakkumiseks.

Tõsi, parlamendi tegevus on vastupidine rühmituste omale, ta annab raha, mitte ei võta seda. Parlamendi liikmetele on justkui pandud moraalitu maksmiskohustus, mida täites ehk saab tulevikus raha saanud omavalitsuse vürstilt vastu mingit teenust, eeskätt toetust ja hääli järgmistel valimistel.

Rahasumma, mille valitsus on rahvaesindajatele meelevaldseks jagamiseks määranud, moodustab riigieelarvest vaid mikroskoopilise osa. Ja seetõttu võiks ju õiguse anda riigikogu liikmetele, kes katuseraha laialdast avalikku käsitlemist peavad sääsest elevandi tegemiseks. Jutt käib promillidest, mille tähendus on suur liiklusseaduses, aga mitte riigieelarves. Kuid nagu sünnimärk nahal ei pruugi, aga võib rääkida potentsiaalsest surmahaigusest ja seda on tark spetsialistile näidata, nii võib ka väike katuseraha laiguke olla kõnekas tõsise haiguse märk riigieelarve muidu tervisest pakataval ihul.

Enamiku riigikogu liikmete jaoks on see reegliteväline püsiosa poliitilises mängus, nagu võttis selle riigikogu kõnepuldis kolmapäeval küüniliselt kokku riigieelarvet kaitsnud keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin, vastates Toomas Kivimägi küsimusele katuseraha kohta: „Kui mingis lähitulevikus [---] juhtub niiviisi, et Reformierakond on jälle valitsuses ja teie olete rahanduskomisjoni esimees, seisate siin, siis sealt keegi, võib-olla isegi Stalnuhhin, esitab täpselt sama küsimuse. See on üks väike mäng, mis meil kehtib siin aastaid. Seda mängitakse iga eelarve menetlemise ajal. Ma ei arva, et selles katuserahas oleks midagi negatiivset.“

Siiski ei ole praegune opositsioon katuseraha kritiseerimisel üksmeelne. EKRE juht Mart Helme defineeris laupäeval nelja miljonit eurot nii: „Katuseraha on üldse ainus viis ja võimalus, kuidas opositsioon saab riigieelarvelist raha meile sobival moel suunata.“ Pole juhuslik, et EKREt toitva peremeesorganismi liige Raimond Kaljulaid seda avaldust kaasa kiitma tõttas. Mis oleks mugavam ohutust ja peenrahaga üles ostetavast opositsioonist, kes usub vähemuses olles, et näpuotsaga sihtannetusi „sobival moel“ maastikule suunates ongi oma roll parlamendis väärikalt täidetud?

Peale riigikogulaste kipakate kaitseargumentide on aastate jooksul kogunenud katuseraha kui süsteemivälise, korruptsiooniriske kasvatava ja moraalitu nähtuse aadressil hulgaliselt põhjalikku ja põhjendatud kriitikat, mida huviline veebist hõlpsasti leida võib. Eeskätt käsitletakse ses kriitikas katuseraha suunamist vabakondlikele struktuuridele, mille avalikuks toetamiseks kehtib aastaid kindel kord, mille täielikku järgimist on aastaid nõudnud kõik vabakonna esindusorganisatsioonid.

Uuel aastal lisandub siia veel üks ja senistest kaalukaim. Valitsuskoalitsioon on viinud võiduka lõpuni aastaid vindunud haldusterritoriaalse reformi, mille tagajärjel on kodanikele lubatud tugevaid, hästi rahastatud ja kõigi neile seadusega pandud ülesannetega laitmatult toime tulevaid autonoomseid omavalitsusi. Kui varem võis veel möönda, et mõni väike ja vaene vallakäkk oma lasteaia või rahvamaja korrashoiuga hakkama ei saa ning võis vajada saadikult mõnetuhandest rahalist otsesüsti, siis nüüd on ju käkid kaardilt pühitud, omavalitsuste senisest suurem tuluallikas taastatud ja rahvas valinud suurvaldu juhtima suurkompetentsi. Mis süste siin enam vaja on?

Kallis jagamine

Paratamatult tekib vandenõulises peas küsimus, et kui riigikogu ja selle liikmete mainet kodanikkonna seas kahjustavast praktikast kuidagi loobuda ei taheta, siis peab kuskil olema varjul tegelik põhjus, mis erineb avalikult välja toodavatest. Raske on mõistatada, mis see küll olla võiks. Hoopis lihtsam on ligikaudu hinnata katuseraha jaotamise tänamatu töö kuluefektiivsust.

Oletagem, et iga riigikogu liige kulutab oma rahastatava lemmikobjekti väljavalimisele ja selle edu eest võitlemisele parlamendis kokku ühe tööpäeva aastas. Teist sama palju aega kulub katuseraha täisnimekirja menetlemisele ja debattidele riigikogu komisjonides ja suures saalis.

Riigikogu ei puhka iial, seega kulub nelja miljoni jagamisele riigikogu aastasest kulueelarvest 0,55% ehk nelja miljoni jagamine neelab 140 000 eurot. Eeldades, et tööaasta tähtsaima, riigieelarve seaduse menetlemisele pühendab riigikogu ühe kuu tööaastast, selgub, et 10 miljardi jagamise kulu on 2,12 miljonit eurot.

Suhtarvudes näidatuna sööb katuseraha menetlemine jagatavast 3,5%, riigieelarve puhul kulub jagamistöö peale aga vaid 0,02% jagatavast. Erinevus on 175kordne. Nii et kallis töö see katuseraha jagamine.