Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja ka öösel lörtsi- ja lumesaju ning jäätunud teepindade tõttu libeduse oht. Paljudes kohtades piirab nähtavust udu. Õhutemperatuur on nullilähedane.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad või soolaniisked.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee

Öösel on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab lörtsi või lund, saartel ja rannikul ka vihma. On udu ja jäidet. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on –3 kuni +1, saarte rannikul kohati +3 kraadi.