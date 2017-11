Vene tüngameistrid, staažikad telefonihuligaanid Vovan (Vladimir Kuznetzov) ja Lexus (Aleksei Stoljarov) helistasid end Läti kaitseministri Raimonds Bergmanisena tutvustades Hispaania kaitseministrile María Dolores de Cospedalile (pildil) ja rääkisid, et Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont on Kremli agent koodnimega Cipollino, vahendab Daily Mail.

Meedia andmetel uskus Hispaania kaitseminister María Dolores de Cospedal tõemeeli, et räägib oma Läti kolleegi Raimonds Bergmanisega, kuigi teisel pool toru olid Vene kodanikud Aleksei Stoljarov ja Vladimir Kuznetsov. Viimased tegid end üle maailma kuulsaks kaks aastat tagasi, kui vedasid ninapidi Elton Johni, pannes viimase uskuma, et ta räägib isiklikult Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Toona olid teemaks geiõigused.

Nüüd teatas Stoljarov Hispaania kaitseministrile, et end Belgias varjav Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont on juba pikemat aega töötanud Vene luureagendina. Samuti rääkis ta, et koguni 50% Katalooniat külastavatest Vene turistidest on tegelikult Vene luure kaastöötajad. Läti kaitseministrina esinenud Stoljarovi sõnul pärineb selline info Ukrainast. Tüngameister pakkus Hispaania kaitseministrile ka abi ning lubas saata Barcelonasse Läti kaitseväe.