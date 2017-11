Üle 20 aasta tegutsenud Noorkuu repertuaaris on omajagu lugusid, mis Jakkolgi selgeks tuleb õppida. „See on protsess omaette, jah. Eks õppimine käib kogu aeg,“ sõnab mees. „Praegu, kui saame kokku, on tihti nii, et öeldakse „kolm-neli“ ja lugu läheb käima ning tihti olen mina see, kes longib järel või on minu pärast vaja uuesti võtta,“ tunnistab mees. Kuid eks see käib ju iga uue asjaga kaasas. „Ma õpin lugusid kuulmise järgi. Kui neil on midagi salvestatud, õpin mina oma partiid seal kuulmise järgi. Kõik tihti kohe meelde ei jää, aga saame hakkama.“ Jakko sõnul on omavaheline klapp neil väga hea. „Õhkkond on hea ja see on alati koostoimetamise alus.“

Noorkuu läks tänavu sügisele vastu muutusega - bändist lahkunud Ilmari asemele kutsuti laulma Jakko Maltis. „Mind motiveerib väga see, et tegu on uue väljakutsega, millega hästi hakkama saada,“ sõnab Maltis, kes pakkumise peale esiti pisut mõtles. „Eelkõige mõtlesin selle peale, et minu soov oli teha natuke uusi seadeid ja ka omaloomingut,“ ütleb Jakko. „Tahaks end proovile panna ja toimetada.“

„Oleme teineteist tundnud juba üle 20 aasta, trehvasime juba Otsa-koolis õppides ning oleme aeg-ajalt ka erinevates projektides koostööd teinud,“ räägib Noorkuu ninamees Martti Meumers, kuidas nad just Jakkoni jõudsid. „Kuna meil oli vaja lauljat, käisime lahtiste silmadega ringi. Mõtlesime tema peale, võtsin kõne, rääkisime, Jakko võttis väikese mõtlemisaja ja otsustas, et miks mitte.“

Jakko tuli bändi Ilmar Madisoni asemel. Martti ütleb, et Ilmar lahkus bändist juba kevadel ja mingit skandaali seal taga pole. „Kõigil on erinevaid tegevusi, mis mingil hetkel on passiivsemad, siis jälle aktiivsemad. Samuti on ühe ja teise ootused ehk tegemiste osas mingil hetkel suuremad. See oli vastastikune kokkulepe – Ilmar soovis ise lõpparve teha ja me aktsepteerisime seda,“ sõnab Meumers. Kevadest ongi bänd rahulikult ringi vaadanud.

Muidugi nõudis liikmevahetus ka teatavaid ümberkorraldusi. „Nende hääled, juba kõrgused, pole üks-ühele, aga suur osa Noorkuu repertuaarist on tehtav ka Jakkoga, seega teatud muutusi see ikka kaasa toob.“ Ilmar oli bändiliige 18 aastat ja Martti tunnistab, et nad mõtlesid ka, kas ja kuidas üldse edasi minna. „Otsustasime teiste liikmetega, et tööd on tehtud palju ja kuna meie omavahel kokkusaamine väljaspool bändi on erinevate elude tõttu piiratud, siis leidsime, et kui bändi katki jätame, ei saagi me omavahel enam kokku.“ Muidugi tahavad mehed aeg-ajalt esineda. „Tahame seda bändi teha ja Jakko tulekuga on tulnud ka uusi tuuli ja mõtteid, mis ka meid natuke aktiveerivad.“

Lisaks Jakkole olid bändil veel mõned kandidaadid, kuid valik ei olnud väga suur. „Need nimed ei ütle midagi, aga paar tükki oli. Kui aga Jakko peale tulime, tundus see loogiline ja hea valik.“ Üks Maltise kasuks rääkiv kriteerium oli ka tema vanus. „Oleme kõik, ka Jakko, üle 30aastased ja me väga ei tahtnud punti 20aastast, kes elab natuke teises rütmis.“ Maltis sobib Meumersi sõnul nendega hästi. „Elame ühes rütmis ja teame, mida oodata. Nii on ka sisekliima paremini paigas.“

Neljakesi jätkata ei tahetud, sest üks hääl jääks lihtsalt puudu. „Kui me 1996. aasta lõpus triona alustasime, sai üsna kiiresti selgeks, et kolmekesi on a capella tegemiseks väga piiratud võimalused.“ Neli meest on Meumersi sõnul üsna klassikaline meesteansambel, kuid ka neljakesi on võimalused piiratud. „Viiega on bass all, kolm häält taustaks ja üks saab rahulikult soolot laulda.“ Muidugi on bänd aegade jooksul neljakesi teinud ka nii-öelda hädaesinemisi, kuid siiski on aru saadud, et Noorkuu on kõige ideaalsem ja parem ikka viiehäälsena.

Koos Jakkoga on avaldatud juba uus lugu „Mis tulevik toob“ ning 10.-21. detsembrini võetakse kampa ka üks naine – nimelt läheb Noorkuu koos Laura Põldverega jõulutuurile. „Laura on väga hea laulja, kellega me siiani koostööd teinud pole,“ ütleb Martti, et nad on jaganud lava kõikvõimalike nais- ja meessolistidega, kuid Lauraga pole nad kokku sattunud. „Jakko on teda varem klaveril saatnud ja Lauraga tuurile minek oli tema idee. Kui mõtlesime Laura tämbri ja hääleulatuse peale, tundus ta väga hea valik.“ Kui tuurist rääkima hakati, ei olnud Laural parajasti jõuludeks plaane ja nii see sündis. „Vaatame, kuidas kõik koos Lauraga kuuehäälselt kõlab.“