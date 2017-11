"Ratturid tulid enne kera sisse sõitmist esinema. Nad gaasitasid ja vingerdasid ning kutsusid rahvast kaasa elama ja vehkisid kätega. Saalipõrand oli vist libe, sest üks neist sööstis otse publikusse. Pealtvaataja vist sai jala eest, see ta päästiski," ütles Vahesalu Õhtulehele ja lisas, et mingit kaitsvat barjääri ees ei olnud.

Kuigi reklaamiti välja, et tegu on Brasiilia ratturitega, selgus, et nad on hoopis Bulgaariast. "Google'is ilmus välja kuulutus, et tööd otsib sellenimeline trupp alates novembrist. Ja pärit on nad Bulgaariast. Vaat see on publiku petmine," on mees nördinud.

"Kuna tsikleid oli mitu, siis paanikat polnud. Üks laps, kes istus lähedal hakkas küll nutma. Ma arvasin, et see on osa sõust," sõnas Vahesalu.

"Ringi sees küll nad sõitsid oskuslikult. See pani lausa imestama. Nad sõitsid selle kera sees kolmekesi risti-rästi. Ja tüdruk seisis keset kera veel. See oli juba jube. Mujal maailmas tuntuks saanud kui wheel of death (surmaratas - toim.)."

Mees ütles, et soovib selle videoga juhtida inimeste tähelepanu ettevaatlikkusele.

Ürituse korraldaja esindaja ütles Delfile, et mootorrattur vabandas õnnetust filminud pealtvaataja ees, kes reageeris intsidendile mõistmisega ning ei esitanud artisti ega korraldaja suhtes ühtegi kaebust.

Ürituse korraldas DK Entertainment, mille veebilehele skazka.ee saab Piletilevi lingi kaudu. Piletilevis kirjeldatakse seda üritust nii:

Kallid tsirkusesõbrad!



Seekord on kava kirsiks tordil tsirkuseartistid Brasiiliast. Augusto Extreme Globe of Death toob areenile mootorrattad metallkuulis. See tsirkusekunsti liik on kogu maailmas ülipopulaarne.



Programmis on loomulikult ka klassikalised tsirkusenumbrid: klounid, akrobaadid, trikiratturid ja nii edasi...



Tulge tsirkusesse ja kogege erakordset!

NB! Ürituse korraldajal on õigus teha programmis muudatusi.