Esmakordselt jõuavad laiema avalikkuse ette tema suurepärased fotod, mille tipuks on müstiliselt mõjuvad, taevast õhupalligondlist pildistatud panoraamfotod, mis on tehtud õhupallisõidu käigus. Nende seas on ka fotograafi austajate seas kõige enam hinnatud pilt valgesse udusse mattunud Järvamaa metsadest koos Peetri kiriku torniga.

Ly Menovi piltidel on kujutatud hetked, mis seotud tema töö ja hobidega — Kuma raadio ettevõtmised, langevarjurite maailm, spordiüritused kuulsad muusikud laval ja fotograafi viimaste aastate lemmikteema loodus. Olles väljaõppinud fotograaf, salvestas ta kahe aastakümne jooksul tuhandetele piltidele unikaalseid hetki.

Näituse seadis kokku väljapaneku algataja Dmitri Kotjuh, kes valis fotod arvukatest failidest välja ja seadis nad kontrasteeruvatesse paaridesse, mis omakorda on seintele paigutatud nii, et teekond läbi väikeste talviste detailide viib kevadesse ja lõpuks kahe suure muinasjutulise panoraamini.

Ly Menov õppis fotograafiks ning ka tema esimene töökoht oli uudisteagentuuris ETA. Seejärel viis elutee teda Paidesse, kus ta asus tegutsema Kuma raadio saatejuhina. Hiljem lisandus töö kujundajana ning pildistamine jäi talle sealtpeale hobiks. Ly Menovi fotonäitus on tema piltnikuande austajate ja arvukate sõprade järelhüüe varalahkunud toredale inimesele ja heale raadiotegijale.

