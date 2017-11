Ära unusta, et saad suhtelt just nii palju, kui ise suhtesse panustad...

Iga eriline mees vajab erilist hoolt, mistõttu aitab sind portaal Your Tango, kes jagab soovitusi, kuidas kodus hakkama saada lojaalse ja turvalise nohikust mehega.

Kui su nohikust mehel on mingi väga eripärane omadus või hobi, mida sul raske mõista, siis võid abi saada teleseriaalidest, mis temasarnastest räägivad.

2. Avastad tema varjatud kired, huvid ja hobid

3. Sa õpid hindama oma eripärasid ja intelligentsust

Sa ei pea olema lihtsalt kena naine, vaid su mees hindab su omapäraseid oskusi, olemust ja teadmisi. Sa puhked õide, sest su sisu hinnatakse.

4. Sa saad oma abikaasale uusi kogemusi pakkuda

Nohikud on oma elus kindlatele asjadele pühendunud, kuid sina saad neile maailma tuvustada. Saad nihutada nende mugavustsooni ja panna neid kogema uusi asju.

5. Saate koos uusi hobisid avastada

6. Sa saad panna proovile oma kokaanded

Kui just kokkamine pole su nohikust kaasa kireks, siis jääb enamu kokkamisest sinu tööks. Mees võib söömise oma tegemiste vahel totaalselt unustada.

7. Sa õpid vajadusel parandustöid kodus tegema

8. Ta ei peta sind iial

Nohikud pole ehk ise kõige romantilisemad mehed, aga nad on lojaalsed. Kui sind ei häiti, et ta tahab kohtingul endast rääkida ja sulle pidevalt oma teadmisi ja oskusi tõestada, siis ta on sulle õige mees.

9. Ta hindab sind ka siis, kui ta on millegi muuga väga hõivatud

10. Sa pead nohikust mehele ehk meenutama, et nüüd oleks õige aeg seksida, kuid... Sa ei pea mitte kunagi pettuma!