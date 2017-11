Kinos Artis esilinastus perefilm "Pettson ja Findus. Maailma parimad jõulud", mis tõi kohale suuri ja väikesi filmivaatajaid, kes said tunni ja 20 minuti jooksul nautida naljakat ja sügavalt liigutavat ekraanilugu armastusest, sõprusest, usaldusest ja ühtekuuluvustundest. Muinasjutuline jõululugu põhineb rootsi kirjaniku Sven Nordqvisti rahvusvaheliselt tuntud samanimelisel lasteraamatul.

Estinfilmi poolt ekraanidele toodud mängufilmi formaadis linateoses on osa loomadest tegelasi animeeritud, mis teeb filmi lastele multifilmilikumaks ja veelgi nauditavamaks, täiskasvanud aga saavad ühe peategelase Pettsoni kaudu õppida, et nendegi maailmast pole mängulisus kuhugi kadunud.

Metsatalus elav habemik Pettson lubab oma kassile Findusele, et sel aastal tulevad neil maailma parimad jõulud, kuid siis hakkab kõik kiiva kiskuma, sest ta jääb haigeks. Findus kardab, et jõulud tuleb üldse ära jätta ning hakkab omal käel abi otsima. Lõpuks peab ta pärast pikki seiklusi siiski rõõmsalt tõdema: "Need olid maailma parimad jõulud!"

Eestikeelsele filmile lugesid tegelaste teksti peale Tiit Sukk ja Andres Ots.

