Vesiaia Käsitööteed on kokku kogunud Eesti päikese käes valminud koduaia õunad, lisanud neile seltsiks marju ja hoolikalt valitud maitseaineid. Valminud on koduhõngulised õunateed ja -maiused. Päikest kingikotti!



Vesiaia südamesooviks on pakkuda ehedat maitseelamust koduaia õuntest valmistatud teest ja maiustest. Teesegude ja maiuste põhikomponendiks on delikaatne Eestimaine õun. Kasutusel on vaid naturaalsed söödavad komponendid, pole ühtegi tehislikku värv-, maitse-, lõhna- ega säilitusainet.

Taevakarva Mari - mõnusalt mesine õunatee mustikaga, mis on iga suure ja väikese magusasõbra lemmik. Tee südame moodustab delikaatne Eestimaine õun, magusa ja tummise lihvi lisab mustikas.

Tulipunane Mari - hapuka mekiga marjatee on ideaalne valik marjatee austajale. Tee südame moodustab delikaatne Eestimaine õun, hapukust lisab vaarikas ja sidrunhein, tummisuse timmib mustikas.

Vürtsikas Glögitee - õunatee ingveriga pakub teravaid elamusi külmadel talveõhtutel ja on mõnusaks äratajaks hommikul. Eestimaise õuna kõrval soleerivad traditsioonilised ingver, kaneel, kardemon ja nelk.

Malbe Ladvaõun - vanaema retsepti järgi käsitsi valmistatud traditsiooniline õunatee, mis on mõnus kaaslane pikkadel pimedatel õhtutel ja värskendav jäätee kevadel ja suvel. Eestimaise õuna mekki rõhutavad delikaatselt kaneel, nelk ja aniis.

Tõmmu Sõsar - Käsitsi valmistatud kuiv mustasõstrane õunatee on hea toidukõrvane ja iseloomuga jook vahepalaks. Sobib eriti hästi klaasikese punaveini asemele. Tee südame moodustab delikaatne Eestimaine õun. Karakteri loob musta sõstra ja tüümiani duo.

OMG ;) Maasikas - käsitsi valmistatud õunatee maasikaga, mis rõõmustab nii suuri kui väikeseid magusa sõpru. Sobib väga hästi ka jääteena. Tee südame moodustab delikaatne Eestimaine õun. Tipus soleerib maasika-melissi-piparmündi trio.

Poeta sussi sisse ja kingikotti ehedad käsitsi valmistatud maiused, millele ei ole lisatud suhkrut ja mis on gluteenivabad. Õuna-Ingveri Maius on hea vaheldus piparkookidele, kergelt terava inveri järelmaitsega pala. Õuna-Maasika Maius ja Õuna-Mustika Maius on suured maiasmokkade lemmikud. Õuna-Vaarika-Musta sõstra Maius pakub mõnusa hapuka suutäie.

Täpsem info kodulehelt ja Facebookist!