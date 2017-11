Heategevuslik „Kodutunne“ suundub täna Järvamaale appi perele, kus kasvab eriline Marten. 8-aastase ülienergilise ja heasüdamliku poisi peamine mure on ema pidev võitlus hallitusega.

Koigis elavat 8-aastast Martenit jagub igale poole. Enneaegsena sündinud poiss sai lasteaia esimestel aastatel diagnoosiks ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire, mille tõttu vajab ta erilist tähelepanu ja mõistmist. „On inimesi, kes vaatavad, et ta on sõnakuulmatu ja kasvatamatu. Ta ainult käitub teistmoodi,“ selgitab üksikema Inge, et on kogenud nii hukkamõistu kui ka toetamist. Kui varem on selle eripäraga lapsi koheldud ainult kui „pahasid lapsi“, siis tänapäeval juba mõistetakse, et nad on andekad, vahvad, energilised ja emotsionaalsed. Just selline laps on ka Marten, kelle suurim mure on pikka aega olnud see, et tema emme peab alatihti vannitoa seinalt hallitust küürima. Kuigi võiks selle asemel tema kõrval istuda ja kududa.

Mida „Kodutunne“ pere jaoks ära teeb, näeb Kanal 2s täna kell 20.30.