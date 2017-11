Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Endla Ülviste selgitas, et niivõrd julmad kuriteod on Eestis väga harvad. „Kuigi tapmised pannakse tavaliselt toime alkoholi tarvitamise pinnalt tekkinud tülide käigus, siis antud kuriteo varjamiseks tegid toimepanijad märkimisväärseid pingutis - surnukehad peideti kohta, kust kurjategijate arvates neid ei leita ning kuriteojälgede hävitamiseks süüdati ka kuriteopaik. Kohtueelse menetluse käigus oleme siiski kogunud piisavalt tõendeid, et kaks meest mõrvas süüdistatuna kohtu alla anda,“ selgitas eriasjade prokurör Ülviste.

„Kui tavaliselt on kuriteo avastamisel tähtis kiirus, siis selle mõrva uurimisel oli määrav järjepidevus,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro. „Lõime kuriteo avastamiseks mitme üksuse ametnikest koosneva uurimisgrupi, mis päev päeva järel kogus tõendeid kuriteo kohta. Kõik see päädis sellega, et kui alguses otsisime kadunud mehi, siis tükk haaval pilti ette saades sai üsna varakult selgeks, et uurime mõrva,“ ütles Pikaro. „Iga tegu jätab oma jälje, sõltumata sellest, kui hoolikalt neid üritatakse peita.“

Pikaro ütles, iga kuriteo puhul on tähtis, et selgitatakse välja võimalikud süüdlased. „Seda veel eriti kuritegude puhul, kus kelleltki võeti elu. Samamoodi on tähtis, et ohvrite lähedased saaksid teada, mis tegelikult juhtus,“ lausus Pikaro.

Kõik neli süüdistatavad viibivad prokuratuuri taotlusel vahi all ning nad kõik on ka varasemalt erinevate kuritegude eest kriminaalkorras karistatud, seejuures Erik on varasemalt karistatud ja vangistust kandnud ka tapmise eest. Mõrva eest süüdimõistmisel näeb karistusseadustik ette 8-20 aasta pikkuse või eluaegse vangistuse.