Lõng on emotsioon ja seega saate lõnga kinkimisega anda edasi emotsiooni!

Lihtsaim kingitus käsitööd armastavale inimesele on lõng sokkide jaoks ning just Liannist leiad suure lõngavaliku – nii sellist lõnga, mis ise mustri kujundab kui ka klassikalist ühevärvilist.

Kirjud sokilõngad, mis ise mustri koostavad, on värvilised ja ilusad ka kingipakki pistmiseks. Sokilõnga koostises on suur hulk villa ja vastupidavust andev polüamiid, seega on kõik sokilõngad on pesumasinas pestavad.

Eriti pehmed ja soojad sokid saab lõngast Seta Tweed Socks, mille koostises on luksuslik siid. Lisaks siidile on sees soe vill ja vastupidavust lisab polüamiid (ka see lõng on pesumasinas pestav). Seta Tweed Socks värvid on põhjamaiselt tviidised ja tagasihoidlikud, seega sobivad kõigile kandmiseks. Ühe sokipaari kudumiseks kulub vaid üks tokk pehmet sokilõnga ning juurde tasub kindlasti osta puidust sukavardad.



Sokilõngade valiku leiad SIIT!

Tulge Lianni lõngapoodi ja abivalmis töötajad aitavad leida just selle õige kingi! Samuti on müügil kinkekaardid, kui kingi valimine peaks liiga raskeks osutuma – nii saab armas inimene aasta jooksul valida täpselt seda, mida hing ihaldab!

Lõngapoed asuvad nii Tartu kui ka Tallinnas.