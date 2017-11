Laupäeval, 18. novembril kogunesid suhtekorraldusagentuuri Polhem PR Estonia showroomi moeblogijad, sotsiaalmeedia mõjupersoonid ning trendisuunajad ja stilistid, et tähistada PÖFFi Moekino algust ning ühtlasi tutvuda River Islandi Studio kapselkollektsiooniga.



Briti moebrändi River Island dünaamiline ning pimedasse aega ideaalselt sobituv kapselkollektsioon RI Studio toob moegurmaanideni läbilõike ikoonilistest 80ndatest ning femme fatale'i garderoobist. 14-st esemest koosnev värske Studio jõulukollektsioon on otsene vihje power-riietusele - fookuses on õlad ning õlakud, mida kombineeritakse flirtivate pliiatsseelikutega. Seisukohta ja maailmavaadet väljendavad siluetid on rikastatud efekti lisavate detailidega, olgu selleks siis suled, sädelevad kivikesed, värviline karusnahk või litrid.

Moekino soojenduspidu (Meisi Volt)

Pärast lõbusat moetundi Freixenet cava ja tippkondiitri Sandra Sentjurini maiustustega siirduti üheskoos kinno Sõprus, et nautida PÖFFi Moekino avafilmina esilinastunud humoorikat moefilmi „King Cnut“.

Moekino soojenduspidu (Meisi Volt)

River Islandi Studio kollektsioon on müügil Viru Keskuses ja Ülemiste keskuses asuvates esinduskauplustes. PÖFFi Moekino programmist saab aga osa kuni 23. novembrini.