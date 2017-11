Vägistamist Rae vallas Peetri külas 2009. aasta 28. mail ja 2011. aasta 18. märtsil Kosmose kino lähedal mees omaks ei võtnud.

2012. aasta aprillis mõistis Harju maakohtu kohtunik Valeri Lõõnik autospordientusiastist Pesuri süüdi kõigis talle ette heidetud kuritegudes ning karistas meest 10aastase vangistusega, mida lühimenetlusest tulenevalt vähendati kolmandiku võrra. Kohtuotsuse järgi oleks Pesur pidanud vanglas veetma kuus aastat ja kaheksa kuud.

Pesuri kaitsja esitas Tallinna ringkonnakohtusse kaebus ning taotles oma kaitsealuse õigeksmõistmist kolmes episoodis, kus süü polnud tema hinnangul piisavalt tõendatud. Kaebuse ringkonnakohtule esitasid ka kannatanud, kelle arvates oli Pesurile mõistetud karistus liiga leebe ning kohtualuse kahetsus pigem näiline.

Ringkonnakohus tühistas kohtunik Lõõniku langetatud otsuse ja saatis kriminaalasja tagasi Harju maakohtusse tagasi uues kohtukooseisus arutamiseks.

2013. jaanuaris tunnistas Harju maakohus Eero Pesuri süüdi mitme naise vägistamises ja karistas teda kaheksa-aastase vangistusega. Lisaks jäi Pesur süüdi ka korduvas sugulise kire vägivaldses rahuldamises ning teiselt inimeselt vabaduse võtmises, mille eest karistati teda viieaastase vangistusega. Liitkaristusena mõisteti talle 12 aastat vangistust, mida lühendati kolmandiku võrra, kuna tegu oli lühimenetlusega.

Pesuri kaitsjate püüdlused kohtuotsus veelkord vaidlustada vilja ei kandnud. Riigikohtuni jõudnud kaebust menetlusse ei võetud.

Tänaseks on Eero Pesur trellide taga veetnud juba kuus aastat ja kaheksa kuud st täpselt nii kaua, kui tal esimese süüdimõistva kohtuotsuse kohaselt oleks tulnud ära istuda. Sellest piisab, et taotleda kohtult enda tingimisi enne tähtaega vabastamist. Kaks kolmandikku talle lõpliku karistusena mõistetud kaheksast aastast on ära kantud ja vastavalt kehtivale seadusele on tal õigus esitada palve ülejäänud aasta ja neli kuud tingimisi kandmiseks vabaduses. Tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise otsustamisel arvestab kohus kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdlase isikut, varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal ja muud.

Harju maakohus otsustab, kas vabastada paari nädala eest vanglas oma 39. sünnipäeva tähistanud Eero Pesur ennetähtaegselt või mitte, järgmisel esmaspäeval.