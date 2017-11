Kodumaine disainmööblitootja 123OK on tulnud turule, et pakkuda mööblimaailmas midagi uut. Kasevineerist toolid ja lauad on nii funktsionaalselt lihtsad, et… 1, 2, 3 ja korras!

Niisiis, kui otsid lastetuppa mõnusat mööblit, siis oled nüüd selle leidnud! Nimelt saavad mööbli kruvivaba kokku- ja lahtipanekuga hakkama ka lapsed.

Milline mööbel valida aga lastetuppa? Vaata valikus olevaid laudu ja toole!