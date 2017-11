Täna, 20. novembril algab maanteeameti kampaania "Tee on libe, vali vastav sõidustiil!". Kampaania eesmärk on liiklejatele meelde tuletada, et iga juhi ülesanne on valida teeoludele vastav sõidukiirus.

„Maanteeamet koos riigiteede hooldust tegevate ettevõtjatega on talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed temperatuuride kõikumisel järsku libedaks muutuda,“ sõnas maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

„Me kipume ära unustama, millises kliimavöötmes me elame ja mida see tähendab ühest punktist teise sõitmisel.“