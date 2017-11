Pronaine.ee tutvustab erinevaid toidulisandeid, mis sobivad nii treenivale kui ka saleneda lootvale naisele, samuti veganitele. Ideaalne kink nii iseendale kui ka sõbrannale!

Treeniva naise jaoks on suurepärane valik proteiinipulbrid, mis aitavad efektiivselt lihasmassi kasvatada. Suurema valiku leiad SIIT!

Viimase aja suurimaks hitiks on aga Whey Protein, mille koostisosade kombinatsioon toetab trenne ja toitumist parimal võimalikul moel. Lihaste kasvuks ja tööks on kehal vaja piisavas koguses proteiine. 96%-line Vadaku proteiinipulber annab Sinu kehale tasakaalustatud kombinatsiooni koostisainetest. Vajalikud aminohapped aitavad Sul pärast trenni taastuda, säilitada lihasmassi ja toetada Sinu üldist toitumist. Kui Whey Proteini pulbrist jääb väheseks, siis heida pilk ka komplektile PRONAINE – selles on Vadaku proteiinipulber ja toniseerivad kapslid.

Kes soovib saleneda, pööraku pilk puhastava, rasvapõletust kiirendava ja energiat andva teekomplekti või toidukorra asendaja kokteili poole.

Veganitele sobib aga sajaprotsendiliselt taimseid koostisosi sisaldav proteiinipulber vitamiinide ja mineraalidega. Proteiinipulbris on tasakaalustatud kombinatsioon koostisosadest, mis toetavad Sinu trenne ja toitumist parimal võimalikul moel. See aitab Sul pärast trenni taastuda, säilitada oma lihasmassi ja toetab ka dieeti.