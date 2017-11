Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, teadlased ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagimi järgmiseks põnevaks külaliseks on poisina sündinud Susanna, kel esinejanimeks Susanna Leedi. Susanna Leedi Poisina sünidnud Susanna on pidanud elukestvat võitlust oma olemasolu ja identiteedi pärast. Poisina anti talle peksa, sest peeti äpuks, täna aga nimetatakse teda hellitavalt "sutškaks". Kõigepealt räägime Susanna loo: millal ta avastas, et on vales kehas sündinud. Kas oli nii nagu ikka, et poisikesena tahtis ta tüdrukute mänge mängida ja nende riideid selga panna?

Kuidas tütarlapse hingega poiss koolis end tundis? Kas ta oli silmnähtavalt teistsugune, kui teised? Kuidas see noort hinge mentaalselt mõjutas?



Millal poiss lõplikult aru sai, et ta ei suuda mehena elada? Kes oli see inimene, kellele ta sellest esimesena rääkisi ja kuidas sellele reageeriti?

Kuidas vanemad uudise vastu võtsid? Saame teada, mis vahe on transsoolisel ja transseksuaalil. Kuidas käib poisist tüdrukuks saamine? Kui palju aega ja raha sellele kulub? Millised andmed on Susanna dokumentidel? Kas Susanna mäletab päeva, kui läks esimest korda naiste tualetti või on tal mõnikord jäänud üldse sinna minemata, kuna on tundnud end ebakindlalt? Kuidas poiss/tüdruk praegu end oma kehas tunneb? Kas ta söandaks näiteks ka naistesauna minna? Hetkel teeb Susanna maalritöid, kuid on tegelnud ka striptiisiga. Uurime, kas tal on oma eripära tõttu olnud ka raskem tööd leida? Loomulikult tahaks me ka teada, milline on Susanna seksuaalne sättumus hetkel – kas meeldivad ikka mehed või... Susanna on vinge gooti tüdruk – kas see on ainult väline imidž või eluviis? Transvestiit on inimene, kes tahab aeg-ajalt riietuda vastassugupoolele tüüpilistesse riietesse ja võtta omaks mõningaid osi vastassugupoole soorollist. Transvestiit võib oma seksuaalsete eelistuste poolest olla nii homo-, bi- kui heteroseksuaalne. Transseksuaal on inimene, kelle sooidentiteet on erinev tema bioloogilisest soost. Transseksuaal soovib jäädavalt muuta või ongi muutnud oma väliseid sootunnuseid ning tahab elada või elabki vastassoo rollis