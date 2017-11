Pariisis olev ekskursioon vaatab Pariisi Jumalaema kirikut.

"See on kuulus kirik. Ehitatud sel ja sel aastal," lausub grupijuht.

"Andestust, aga mis naistegrupp seal seisab?" küsib üks turist.

"Ärge pange tähele, need on müüdavad naised."

Turistid peatuvad Eiffeli torni jalamil.

"See on üks kõrgeim torn Pariisis. Ehitatud sel ja sel aastal. Arhitekt Eiffel."

"Aga mis naised seal torni kõrval seisavad?"

"Ärge pange tähele, need on müüdavad naised."

Nii kordub mitu korda.

Äkki üks vanem turist küsib: "Aga kas teil Pariisis on ka neid naisi, kes pole müüdavad?"

"On küll, aga nad maksavad väga palju!"