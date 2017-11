"Tegemist on esimese sealse tõsisie kriisiga, mida pole nähtud aastakümneid," kommenteeris ERR-i raadiouudistele riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Angela Merkeli koalitsioonikõneluste nurjumist.

"See on väga halb uudis ennekõike Saksamaale, aga ka kogu Euroopale. Seda, et valimiste järel ei suudeta moodustada toimivat valitsust Saksamaal, ei mäletagi pärast Teist maailmasõda," lisas Mihkelson. Mehe sõnul ei saa Saksamaal olema toimivat enamusvalitsust ja välistatud pole ka erakorralised valimised.

"See muidugi võib tähendada Angela Merkeli valitsemisaja lõppu Saksamaa poliitikas," ennustas väliskomisjoni esimees ning tõdes, et Euroopa kontekstis tähendab see seda, et Euroopa tugevaim majandus on kaotamas poliitilist liidrirolli. Poliitilise mõju süda nihkuvat Berliinist Pariisi suunas.

"Ja olgugi, et senine töötav koalitsioon jätkab tegevust kuni uue moodustamiseni, on Merkel nõrgemas positsioonis nii kodus kui ka mõjutamaks üle-euroopalisi arenguid," kinnitas Mihkels.