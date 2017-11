Pakume laias valikus kvaliteetseid silikoontooteid ka kõige nõudlikumale küpsetajale. Silikoontoodete eeliseks on nende lihtne puhastusviis (tooteid saab pesta ka nõudepesumasinas), pikk kasutusiga ja see, et tooted vajavad küpsetamisel väga vähe õli.

Samuti on silikoontooted väga hea külma ja kuumataluvusega (-40°C - 240°C). Küpsetisi on vormi küljest ülilihtne lahti saada, kuna silikoontoodete sile pind ei jäta enda külge taigna jääke.

