Hollandi politsei oli eile tunnistajaks stseenile, mis meenutas kangesti filmi „Pohmakas“. Arnhemi raudteejaama maa-aluses parklas tuigerdas kella seitsme paiku hommikul ringi aluspesus mees, kes oli meelemürkide mõju all ega mäletanud möödunud ööst midagi. Hiljem selgus, et tegu on 28aastase eestlasega.

Hollandi väljaande De Gelderlander andmeil rääkis võõramaalane kehva inglise keelt ega mäletanud eelmisest õhtust hetkegi. Samuti ei suutnud ta politseinikele öelda, kuidas ta oli sattunud parklasse ning kus on tema riided.

Pärast tassikest kohvi politseijaoskonnas, meenus eestlasele, et ta oli käinud Gelredomes Qlimaxil, mis on üks kuulsamaid hardstyle'i muusikafestivale. Kui mehel paluti helistada oma emale, sai selgeks, et ta oli spetsiaalselt koos sõpradega sellele üritusele sõitnud. Eestlastest seltskond oli lennanud Tallinnast Saksamaale Hollandi piiri äärsesse Weeze lennujaama ning peatus Beersi puhkemajas.

Politsei sõnul toimetasid nad eksinu oma sõprade juurde tagasi. Ecstasy't tarvitanud eestlase rõivad leiti üles aga vaksali erinevatest paikadest.