Kes on need kolm sodiaagimärki, kes valetamise ja ebaaususega liiale võivad minna...

1. SKORPION

Skorpionid on kõige intensiivsemad inimesed, keda elus kohtad. Nad vihkavad, kui keegi nende suhtes millegagi eksib, sest see muudab nad haavatavaks. Nad ei kontrolli enam olukorda. Ja see neile ei sobi. Nad tahavad tunda võimu ja stabiilsust. Selle saavutamiseks on nad valmis ka ebaausateks võteteks. Olgu või vajadus valetada - eesmärgi nimel saab tehtud!

Skoriponid on väga tähelepanelikud inimesed. Nad märkavad asju, mida teised ei pane tähele. Nad suudavad seetõttu ka väga osavalt valetada, sest suudavad lennult hinnata inimese reageeringuid.

Kui julged Skorpionit süüdistada või valetamises süüdistada - ta muutub kohe kaitsvaks. Tõenäoliselt hakkab ta sind vastu ründama. Viha ei lahtu neis veel niipea, mistõttu valetab ta sulle ka tulevikus. Osavad manipuleerijad ja valetajad.

2. KAKSIKUD

Temas ongi kaks inimest peidus. Nad on osavad ja suured valetajad. Kaksikud on toredad inimesed, kes oma vajaduste eest võideldes oskavad end veel eriti kenadena esitleda. Ja sellisel ajal on ka ka kohe väga osavad valetajad. Mõnikord ajab see kahe poolega olen isegi neid endeid segadusse. Võib tekkida olukordi, kus nad ei tea enam ise kah - mis on väljamõeldis, mis tõde. Valest võibki saada nende ainus võimalus. Sageli selgub lõpuks, et kõige enam on Kaksik valetanud iseendale.

3. JÄÄR

Jäär pole tüüpiline valetaja. Nad on liialt laisad ja hoolimatud, et valetamisest tulenevate tagajärgedega tegeleda. Nad ei näe, et vale aitaks neid soovitud tulemuseni jõuda.