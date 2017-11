Eelmisel nädalal süüdistasid kaks Amazoni sarjas töötavat transsoolist naist, et ekraanil samuti transsoolist Maura Pfeffermani mängiv Tambor oli neid ahistanud. Tambor avaldas kahetsust, et tema tegusid oli vääralt tõlgendatud, kuid eitas tahtlikku kimbutamist.

„Ma ei näe võimalust seriaali naasta,“ vahendab The Guardian 73aastase Emmy laureaadi avaldust. Tambori väitel on õhkkond „Transparenti“ võtteplatsil muutunud politiseerituks.

USA menusarja „Transparent“ peaosatäitja Jeffrey Tambor andis teada, et lahkub sarjast, kuna teda süüdistatakse sündsusetus käitumises.

Kuulu järgi uurib Amazon ka näitleja isikliku assistendi väidet, et Tambor käitus temaga siivutult. Mitme süüdistuse peale avas suu ka „Transparentis“ mängiv Trace Lysette, kes väitis, et Tambor oli teise hooaja filmimisel end rõvedalt tema vastu surunud.

Netflix andis hiljuti teada, et vallandab „Kaardimaja“ tähe Kevin Spacey, keda on tabanud rida süüdistusi alaealiste noorukite seksuaalses ahistamises, ning teeb seriaalile kuuenda hooaja järel lõpu. Amazon uurib The Guardiani teatel võimalusi „Transparenti“ jätkamiseks ilma peaosatäitjata.