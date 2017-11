Vene naljaninad panid Hispaania kaitseministri uskuma, et Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont on Kremli spioon, kelle koodnimi on Cipollino.

María Dolores de Cospedal (51) uskus, et räägib oma Läti kolleegi Raimonds Bergmanisega, kuid teisel pool toru olid Vene kodanikud Aleksei Stoljarov (28) ja Vladimir Kuznetsov (30) - kuulsad hanitajad, keda tuntakse nimedega Lexus ja Vovan, kirjutab Daily Mail. Mehed tegid endale nime kaks aastat tagasi, kui nad vedasid ninapidi Elton Johni, pannes viimase uskuma, et räägib Vladimir Putiniga isiklikult. Toona oli teemaks geiõigused.

Cospedalile teatas Stoljarov, et Puigdemont, kes seisab silmitsi võimaliku 30 aasta pikkuse vangistusega, on Venemaa heaks töötanud juba mõnda aega. Muuhulgas teatas mees Hispaania kaitseministrile: „Muide, 50% Vene turistidest, kes külastavad Katalooniat, teevad koostööd Vene luurega.“

Carles Puigdemont (Reuters / Scanpix)

Kõne, mis tänaseks on avaldatud ka Hispaania ajalehtedes, lõppedes lubas kaitseminister saadud info edastada riigi peaministrile Mariano Rajoyle. Tema „kolleeg“ pakkus aga omakorda abi, lubades Barcelonasse saata Läti kaitseväe.

Eile võttis Dolores de Cospedal viimaks sõna Twitteris, kus kirjutas, et tegemist oli väga veidra vestlusega. „Ma palusin neil rääkida inglise keeles, kuid nad ei tahtnud. Kui muutusin kahtlustatavaks, lasin neil rääkida ning ma ei helistanud neile tagasi. Nüüdseks tean, et nad olid venelased.“

Kommentaatorid ei suuda aga ära imestada, kuidas sai kaitseminister sellise nalja ohvriks langeda. „Ja selline on meie sõjaväe eesotsas?“ imestas üks.