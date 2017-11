Selleks, et olla treener, peab olema väga pühendunud, armastama oma tööd ja suutma olla järjepidev. Treener peab olema suurepärane psühholoog, kuna ta peab nägema iga oma treenitava sisse. Treener peab ise ennast utsitama perfektsuseni, et olla teistele eeskujuks. Treeneriamet on mitmekülgne ja raske, aga pakub niiii palju võimsaid emotsioone. Armastan mida teen @raplakorvpall @explosiontantsutrupp ❤️ 📷 @siimsolman MUA: @kadhyasper #avisutilitasraplatantsutüdrukud #cheerleading #coach #cheerleader #basketball #siimsolmanphotography #raplakorvpall #dancing

