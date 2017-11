Tiross marmorkattega pannid ja potid on suurepärane valik jõuluvana kingikotti: tooted on pika kasutusajaga ning põhja paksused marmorkattega toodetel on 3-4,5mm.

Panne ja potte on ülilihtne puhastada, sest pind on mittenakkuv ja vajab küpsetamiseks vähe õli. Sobib kasutamiseks kõikidel pliiditüüpidel (elektri-, keraamilise-, metallkattega-, puu-, gaasi- ja induktsioonpliidil).

Poe laiast valikust leiab nii marmorkattega pannkoogipanne, klassikalisi kui ka sügavaid panne ning pudru- ja keedupotte. Tutvu tootevalikuga SIIN!