Lennukil hakkavad streikima mootorid ja piloot on sunnitud välja hüppama. Kui ta juba maandumas on, märkab ta oma üllatuseks teist meest, kes langevarjuga ülespoole tõuseb.

"Hei, sina seal!" karjub ta. "Mis sinuga juhtus?"

"Kõik on korras, vanapoiss!" hüüab mees vastu. "See pole langevari, vaid telk. Seal all, kus me laagris oleme, on kohutav tuul."