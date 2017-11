Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ toob täna õhtul ekraanile paljastava loo Eesti ilumaailma telgitagustest, kus väidetavalt toimub reetmine ja halastamatu sõda.

On puhkenud tõeline lahing, sest üks Tallinna esinduslikumaid ilusalonge, kus armastavad käia Evelin Ilves, Laura Kõrgemäe ning paljud teised Eesti kuulsused, petab väidetavalt oma kliente! Lisaks väidavad konkurendid, et see tuntud ilusalong seab ühe salenemisprotseduuriga koguni klientide elu ohtu.

