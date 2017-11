Kõik me oleme kogenud südamevalu ja pettumust suhtes. Kui suhe puruneb, siis elad justkui leinas. Enamasti see ajaga hääbub ja sa tõused taas jalule, aga on ka kordi, mil inimesed jäävad oma südamevalusse kinni...

Kui oled korduvalt haiget saanud ja oma partnerites pettuma pidanud, siis võivad varasemad traumad uuesti haiget saadest kummitama tulla, kirjutab Your Tango.

Kuidas sellest valust vabaneda ja eluga edasi minna? Kuidas tunda end taas hästi ja vaadata tulevikku? Kuidas olla uuele ja paremale suhtele avatud?